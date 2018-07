O barão Cohen

Com o seu novo programa, Who Is America, para a cadeia televisiva norte-americana Showtime, o londrino Sacha Baron Cohen, anjo negro do humor, cáustico como hidróxido de sódio nas canalizações da nossa má consciência, leva ao limite a táctica de confrontar os ingénuos, os preconceituosos e os idiotas com a estupidez das suas acções. Mas há uma novidade, e ela é aterradora: nos anos de Bush filho, quando Cohen despontou, havia consequências – mais não seja políticas – dos testemunhos tresloucados que o humorista recolhia. Agora, fica tudo exactamente na mesma. No primeiro episódio da série, vários congressistas e senadores dos EUA são facilmente persuadidos pela personagem israelita de Cohen, o coronel Erran Morad, a gravar spots promocionais do seu projecto governamental Kinderguardians, destinado a armar crianças de 3 e 4 anos – como Joe Wilson, congressista da Carolina do Sul, quando garante que "uma criança de 3 anos não se pode defender de uma pistola de assalto lançando ao ar um lápis da Hello Kitty". Mas esta e outras mensagens não são demasiado diferentes do que muitos republicanos, lobistas oficiosos da NRA (National Rifle Association, a mais poderosa organização pró-armas do país), já berram à porta das câmaras representativas de Washington. Alguns dos entrevistados mais inefáveis – Sarah Palin, o congressista da Flórida Matt Gaetz, o ex-xerife do Arizona Joe Arpaio – têm vindo a público reclamar que foram ludibriados por Cohen. O facto de protestarem pelo ardil é secundário. O que importa é a genuinidade e a convicção colocadas no que dizem, mesmo no contexto de Who Is America.Os críticos (New York Times, Rolling Stone, Indiewire) entendem que o programa perdeu impacto em 2018, pelo facto de vivermos hoje num mundo em que as declarações sócio-políticas mais radicais já fazem parte do mainstream. Mas é precisamente por isso que Who Is America ganha importância em relação aos êxitos de Cohen, como Da Ali G Show, há década e meia: o novo programa desnuda, em todo o seu terrível esplendor, o triunfo da normalidade do anormal. Não é apenas o facto de a verdade e os factos já não chegarem. Who Is America consagra um devir onde a verdade e os factos são absolutamente irrelevantes na formação do ideário de uma fatia da população que cresce, a olhos vistos, por todo o planeta. E essa gorda fatia da população anda a conquistar eleições no chamado "mundo democrático" – escrevo com aspas porque a irrelevância dos factos é o prego mais firme no ataúde da democracia. Com Sacha Baron Cohen, ao menos que nos enterremos a rir.