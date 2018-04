Sabão de azeite para lavar o cabelo?

Edição n.º 729

Óleo de coco, sabão neutro e de azeite, flores secas de camomila, óleos essenciais, vodka, aveia ou laranja. E ainda: gel de aloe vera, bicarbonato de sódio e amêndoa. Estes foram alguns dos ingredientes no carrinho de compras para uma semana de experiências: troquei os produtos comprados em loja por versões feitas em casa."Mas porque é que estás a fazer isso?" foi a pergunta mais repetida nestes dias em que o meu cabelo ganhou vida própria e aprendi a desentupir canos com bicarbonato de sódio, vinagre e água quente. Foi com a ajuda de livros, blogues e sites (estrangeiros e nacionais) que aceitei o desafio. A motivação surge de uma tendência - a procura pelo mais puro, saudável - mas também consequência de estudos que revelam os perigos de alguns produtos comerciais (como os sprays de limpeza, lava tudo).Os especialistas também pensam o tema: se é boa ideia fazer um creme hidratante em casa ou se uma pasta de dentes artesanal é tão eficaz como uma comercial. Leia a história completa no número 729 da revista SÁBADO, nas bancas esta quinta-feira, 19 de Abril.