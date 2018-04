As novas regras para os primeiros encontros

Esperar dois ou três dias até contactar aquela pessoa com quem bebeu um copo já não se usa. Também pode esquecer a ideia de que é o cavalheiro a pagar a conta ou que os primeiros beijos são para o sexto encontro. Isso eram as regras antes das redes sociais e de aplicações como o Tinder terem mudado tudo. Conheça algumas das novas regras:

Quem convida é ela

Já não é preciso esperar que sejam eles a convidar. Para Vera Ribeiro, psicóloga clínica, as mulheres têm um papel muito mais activo agora. "São elas a avançar primeiro, seja no convite de Facebook, no Like, ou até no envio de fotografias. Já não ficam a aguardar que o homem se aproxime com o máximo respeito, e ele deve ser cavalheiro, mas q.b.", diz a psicóloga.



Deve ser transparente

Antigamente não se investigavam as fotografias do Facebook, os relacionamentos passados e nem se descobria onde é que ele/ela trabalhava através do LinkedIn. Neste momento tudo isso é possível. Por isso, não vale a pena inventar ou esconder. "É frequente que se passe à marcação de um encontro após pouco tempo de comunicação. Até porque se antes os primeiros encontros tinham como objectivo a descoberta do outro, agora quando as pessoas se encontram já pouco há por descobrir, a maior parte da vida está online, à distância de uma pesquisa no Google", diz a psicóloga e terapeuta familiar, Rita Fonseca de Castro.



