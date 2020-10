Rudy Giuliani aparece no segundo filme de Borat em cena comprometedora

Rudy Giuliani, o antigo presidente da câmara de Nova Iorque e atual advogado do presidente dos Estados Unidos da América, foi captado em filme a reclinar-se na cama e colocar a mão dentro das calças e aparentemente tocar nos órgãos genitais durante uma entrevista com uma atriz a fazer passar-se por jornalista, no novo filme de Sacha Baron Cohen.No filme, a "jornalista" que interpreta o papel de filha de Borat, entrevista o republicano para um falso programa de notícias conservador. Por sugestão da jovem, depois da conversa, a jovem sugere que ambos se retirem para o quarto de hotel para uma bebida. A suite em causa está equipada com várias câmaras ocultas. Essas filmagens mostram o homem a deitar-se na cama e a colocar a mão nas calças. O momento é interrompido pela personagem Borat que diz para Giuliani: "Ela tem 15 anos. É demasiado velha para si".Este incidente está relacionado com a queixa que Giuliani apresentou em julho, quando afirmou ao New York Post que o seu quarto de hotel tinha sido invadido por um homem "a usar um fato trasngénero cor-de-rosa". "Esta pessoa entrou a gritar e eu achava que era um esquema e por isso apresentei queixa na polícia, mas ele fugiu", explicou então.Mais tarde, o advogado de Donald Trump explicou: "Só depois percebi que deve ter sido o Sacha Baron Cohen. Pensei em todas as pessoas que ele já enganou e senti-me bem comigo mesom por não me ter apanhado". Contactado pelo jornal britânico The Guardian sobre as filmagens em causa, a equipa de Giuliani recusou-se a prestar esclarecimentos.A longa-metragem Borat: Gift of Pornographic Monkey to Vice Premiere Mikhael Pence to Make Benefit Recently Diminished Nation of Kazakhstan, estreia já a 23 de outubro na Amazon Prime Video, depois da recente aquisição de direitos por parte da empresa.

Segundo a plataforma Deadline, o filme foi um dos primeiros a ser gravado durante a pandemia, com recurso a uma equipa reduzida. As filmagens decorreram em diferentes estados norte-americanos e internacionalmente, adotando o já conhecido estilo de documentário satírico.

Em 2006, Borat: Lições Culturais na América para o Benefício da Gloriosa Nação do Cazaquistão arrecadou mais de 260 milhões de dólares (aproximadamente 222 milhões de euros). Foi ainda indicado ao Óscar na categoria de Melhor Argumento.