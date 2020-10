A marca de chocolates Ferrero Rocher está à procura de um "Ambrósio" português para substituir o anúncio publicitário que já é tradição de Natal, originalmente gravado em 1995, como forma de celebrar os seus 30 anos em Portugal.

Com o casting "As Novas Caras de Ferrero Rocher", a marca pretende encontrar substitutos para o mordomo "Ambrósio" e a senhora que diz a célebre frase: "Ambrósio, apetecia-me tomar algo". O concurso é aberto a todos os portugueses com mais de 18 anos e as candidaturas estão disponíveis aqui até 1 de novembro.

"Desde sempre nos habituámos a seguir as histórias do Senhor Ambrósio e da Senhora. Agora, para comemorar 30 anos da Ferrero Rocher em Portugal, convidamos todos os nossos fãs a subir ao palco. Todos juntos vamos escolher dois portugueses para serem as novas estrelas da nossa marca. Estão todos convidados a participar", refere a marca na sua página.

Para participar terá de preencher um formulário disponível na página oficial, submeter uma fotografia de rosto e um pequeno vídeo de apresentação onde explica a razão pela qual deve ser escolhido. As entrevistas são realizadas online e serão escolhidos oito finalistas.

Os oito candidatos finais serão convidados do programa Você na TV, da TVI, e o vencedor será escolhido através de uma votação pública.