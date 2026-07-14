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PRÉ-PUBLICAÇÃO. BIOGRAFIA NÃO AUTORIZADA DA CANTORA

Rosalía: a vida faz-se a cantar

Luísa Oliveira 14 de julho de 2026 às 23:00
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Herdou o nome da avó, que a levava à missa e a pôs a ouvir música clássica. Tinha 14 anos quando subiu pela primeira vez a um palco – e nunca mais parou até se transformar numa espécie de Madonna da era atual.

Rosalía herdou da avó materna o nome de batismo que hoje todo o mundo pronuncia, acentuando a última sílaba de forma quase poética. Apesar de ter apenas 33 anos, e de manter a existência bastante em privado, a sua história merece ser conhecida pelos admiradores. Adrian Besley, escritor britânico, autor de vários títulos de não ficção ligados à música, tomou a seu cargo esta missão. É ele que assina a primeira biografia não autorizada da cantora espanhola, com base em mais de uma centena de entrevistas e artigos publicados ao longo dos últimos anos, sem colaboração direta da artista. Lançada esta quinta-feira, dia 15, em Portugal, tem 207 páginas, divididas por nove capítulos, mais discografia, filmografia e bibliografia, que percorrem a vida pacata de Rosalía desde a infância, em Sant Esteve Sesrovires, nos arredores de Barcelona, até aos maiores palcos internacionais – episódios que aqui contamos em primeira mão. Rosalía reforçou a dimensão global ao receber o prémio de Artista Internacional do Ano nos Brit Awards 2026 e ao ser distinguida como Compositora Internacional do Ano pela The Ivors Academy. O seu êxito mais recente, Lux, em que utilizou 14 línguas diferentes, ultrapassou as 42 milhões de reproduções no Spotify em apenas um dia.

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