Rodrigo Amarante anuncia novo disco e digressão para 2022

Rodrigo Amarante, músico brasileiro que fez parte da banda Los Hermanos, vai editar um novo disco intitulado Drama, a 16 de julho. A digressão para promover o disco arranca a 18 de abril, na casa da Música, no Porto e segue para Lisboa, a 19 de abril, no Capitólio. Este é o primeiro disco a solo de Amarante desde que editou Cavalo, em 2014.





O primeiro single de Drama já saiu. Chama-se "Maré" e, de acordo com o comunicado da editora, baseia-se num provérbio espanhol que vaticina algo como "a maré leva o que traz"."Esta canção é sobre como moldamos o nosso destino e carácter, pelo que ansiamos, desejamos, sonhamos, apesar do resultado. O vídeo não é sobre isso, é sobre como escrever a música, ou qualquer música, não sobre a música em si. É uma representação da escrita, um olhar sobre a obra que vai produzir a magia que está escrevendo, voltando assim ao que molda meu próprio destino, meus desejos e anseios, do que fala a música. Digo mágica porque há um elemento imprevisível na escrita, mas é uma atividade mental: aí reside o drama", refere Amarante que foi responsável por realizar o videoclip que, em partes, remete para o icónico videoclipe de "Sledghammer", de Peter Gabriel.A editora que vai lançar Drama, a Polyvinyl, vai também reeditar Cavalo, o aclamado disco de 2014.Os bilhetes para os concertos de abril vão estar à venda a partir desta sexta-feira, 7 de maio.Amarante é um músico carioca que granjeou sucesso com as bandas Los Hermanos ou Orquestra Imperial. Mais recentemente, Amarante teve um reconhecimento internacional graças ao bolero que compôs para a série da Netflix Narcos, Tuyo.