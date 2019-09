A antiga casa do cantor Roberto Leal em Sintra encontra-se ao abandono, com a porta principal arrombada e vegetação a cobrir as paredes. A propriedade pertence ao Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) desde 1999, que a comprou à empresa LAMPAGRI – Agroindústria e Empreendimentos, e nunca serviu a finalidade que motivou a compra.

O negócio, celebrado a 14 de janeiro de 1999, fez-se mediante o pagamento de €847.956,43 pelo instituto, segundo dados enviados pelo ICNF à SÁBADO. Na altura, pretendia-se que o imóvel albergasse os serviços públicos do antigo Instituto de Conservação da Natureza (o atual ICNF), "com o objetivo de aí localizar a sede do Parque Natural de Sintra-Cascais".

18 anos depois, a propriedade encontra-se ao abandono, como é possível ver nas imagens captadas pelo serviço Google Street View. O "avançado estado de degradação à data" fez com que o imóvel deixasse de "reunir condições para acolher o funcionamento dos serviços, tendo em janeiro de 2017 sido feita a proposta de alienação" em hasta pública e um pedido de avaliação à Direção Geral do Tesouro e Finanças (DGTF).

Porém, a proposta não foi autorizada pela DGTF. O ICNF garante ainda que até agora não foi recebida qualquer proposta de compra relativa à casa.





Roberto Leal fotografado por Alexandre Azevedo/SÁBADO

Roberto Leal - nome artístico de António Joaquim Fernandes - morreu a 15 de setembro de 2019, aos 67 anos. Há dois anos enfrentava um cancro, tendo ficado com problemas de visão e cegueira no olho direito devido aos tratamentos de radioterapia. Nasceu em Portugal, em Vale da Porca, concelho de Macedo de Cavaleiros, em Trás os Montes. Emigrou para o Brasil aos onze anos, em 1962, acompanhado pelos pais e os nove irmãos.



Vendeu mais de 17 milhões de discos, conseguiu 30 Discos de Ouro e cinco de platina e ganhou vários prémios, entre os quais o Troféu Globo de Ouro, da TV Globo, em 1972.