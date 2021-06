Sexo, gasóleo e um isqueiro falhado

Uma mulher tentou matar o ex-namorado. Esperou-o à porta do trabalho em Valongo e tentou regá-lo com combustível, mas não teve sucesso. Está em liberdade.

São apenas breves segundos captados a partir de uma câmara de videovigilância. Nas imagens é possível ver uma mulher na casa dos 40 anos encostada a uma parede, escondida, do lado de fora de uma ourivesaria, junto a uma loja de televisões. Na mão tem um garrafão de cinco litros de gasóleo. Quando um homem sai da porta ao lado começam as agressões, que culminam com uma tentativa de homicídio: ainda chegou a ser regado com gasóleo mas o isqueiro não funcionou.

As imagens em suporte digital são o principal elemento de prova contra a mulher, que está acusada de homicídio na forma tentada. Mas há outros detalhes que podem ajudar a compreender este caso, cujo julgamento arrancou em março, no Tribunal de São João Novo, no Porto. Dias antes do crime, o telefone da ourivesaria de Valongo tocou várias vezes. Chamadas anónimas feitas por uma voz feminina, na tentativa de perceber se o homem estaria a trabalhar. Quem atendeu foi a proprietária desta loja, dona também de outros dois espaços arrendados no mesmo edifício.

"É uma loja de televisões, ele dá suporte técnico a vários clientes", diz, sem querer identificar-se a proprietária, que estava do outro lado da rua, num cabeleireiro, quando se apercebeu da confusão que estava a gerar-se na rua. "Como ouvi sirenes da polícia pensei que tivesse havido um assalto à ourivesaria", explicou à SÁBADO. O caso, no entanto, era bem mais grave: o seu inquilino, "uma pessoa tranquila e educada", tinha acabado de ser vítima de uma tentativa de homicídio. Era o culminar de vários dias de perseguição.