Cinco crias de esquilos estavam numa situação potencialmente fatal ao ficarem com as caudas enroladas entre si próprios e em pedaços de relva e plástico, acabando por produzir um nó difícil de desembaraçar. O caso acabou por ser resolvido nos Estados Unidos.

Os roedores estavam presos no ninho que a progenitora construiu quando foram encontrados por um funcionário do Centro de Reabilitação de Vida Selvagem do Wisconsin e imediatamente levados para o local. Como os esquilos aparentavam estar muito agitados e com energia, "o primeiro passo passou por anestesiá-los todos ao mesmo tempo", escreveram na página de Facebook do centro.

"Era impossível distinguir de quem eram as caudas, e estávamos cada vez mais preocupados porque todos os roedores tinham diferentes níveis de dano no tecido das caudas por causa de deficiente circulação sanguínea na área", explicou o centro de Wisconsin, nos Estados Unidos da América.





A operação demorou cerca de 20 minutos e os esquilos foram levados para recobro para recuperarem das anestesias. Os veterinários usaram tesouras para cortar o emaranhado de pêlos e de outros fragmentos.

"Agora, um dia depois, todas as crias estão com os olhos brilhantes e já três das cinco estão com as caudas 'felpudas' outra vez", explicou um funcionário do estabelecimento. "Mas ainda precisamos de monitorizá-los durante mais uns dias para garantir que não se desenvolve necrose [morte dos tecidos] nas caudas", frisou.

Os esquilos-cinzentos, tal como todos os animais desta espécie, usam as suas caudas para se equilibrarem e manterem aquecidos, pelo que provavelmente não sobreviveriam no estado em que se encontravam sem intervenção humana.