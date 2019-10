Foi aos 8 anos que Bruno Gonçalves ficou colado à janela, em Lagoa, a ver uma tempestade. Primeiro apareceu o medo, depois veio o entusiasmo. Quando ouvia uma trovoada corria para ver os relâmpagos. Mais tarde formou-se em Engenharia do Ambiente, mas tudo ficou mais sério quando, em 2008, comprou uma máquina fotográfica e começou a fotografar tempestades.Nos fóruns de meteorologia encontrou mais aficionados e decidiram criar uma associação, a Troposfera. Em maio de 2015, Bruno e mais quatro amigos seguiram para a América. Foram 22 dias de viagem, mas ainda sem ver um tornado. Regressou em 2018 aos Estados Unidos – já esteve em nove estados –, mas foi em maio deste ano que Bruno, integrado numa excursão do profissional Mike Olbinski, conseguiu ver tornados. Já conta com três no currículo. Gostou tanto da experiência que quer repeti-la, mas de forma diferente. "Estou neste momento a preparar uma viagem, em 2020, para levar outras pessoas para irem fotografar e experimentar caçar tempestades comigo." Tem coragem? É seguir o Bruno.Bruno Gonçalves, de 41 anos, criou o site ExtremAtmosfera – no qual partilha as suas imagens. Já fez documentários, com a Tropoesfera, como o No Caminho dos Tornados

ATMÓS - a 4K Timelapse Video from ExtremAtmosfera on Vimeo.