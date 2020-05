Recorde o último Como é que o Bicho Mexe? de Bruno Nogueira até ao Coliseu de Lisboa

Tony de Matos, na guitarra, e de Filipe Melo, no piano. A ver, sempre de máscara, estavam aqueles que o acompanharam nos diretos durante os últimos meses.





Em tempo de pandemia Bruno Nogueira criou "uma família", como disse durante os vários diretos de Como é que o Bicho Mexe?, que o acompanhou durante cerca de dois meses através do Instagram. Esta sexta-feira, o Bicho chegou ao fim - pelo menos durante algum tempo.Conduzido por Nuno Markl, o humorista e argumentista andou pelas ruas de Lisboa à procura de luzes de Natal, que os seguidores deixaram penduradas nas janelas - afinal, ontem era Natal -, numa atribulada viagem até ao Coliseu de Lisboa.Durante a viagem, que foi acompanhada - em carros, motas e a pé - por centenas de fãs teve a "companhia" de Cristiano Ronaldo, viu o rabo de Albano Jerónimo e ligou a Ljubomir Stanisic enquanto este, com uma cabeça de cavalo, se deitava num sofá com João Manzarra.Já no Coliseu de Lisboa encontrou Salvador Sobral a cantar numa casa de banho, pediu a Nélson Évora para saltar e terminou no palco a cantar ao som deÀ filha de cinco anos, Bruno Nogueira prometeu que isto não era o fim do projeto e, por isso, seria apenas "um até já".Veja o vídeo completo: