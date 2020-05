Bruno Nogueira dá o primeiro concerto após crise da Covid-19 a 1 de junho

Filipe Melo, Nuno Rafael e Nelson Cascais.





Ministério da Cultura tinha indicado as primeiras regras para a reabertura das salas de espetáculo e espetáculos ao ar livre, exigiam máscaras, lugares marcados, definição de vias de entrada e de saída, limpeza e desinfeção das instalações e recintos.





O Campo Pequeno vai receber, a 1 de junho, o projeto de Bruno Nogueira e Manuela Azevedo, "Deixem o Pimba em Paz". Este é um dos primeiror eventos em salas de espetáculo desde a proibição a 18 de março, com o início do primeiro estado de emergência devido à crise provocada pelo novo coronavírus.O concerto, que terá como regra o uso obrigatório de máscara, terá ainda convidados como Salvador Sobral e Samuel Úria, além dos habituais membros que atuam com Bruno Nogueira e Manuela Azevedo:O evento, partilhado pela promotora Everything is New, terá os primeiros bilhetes à venda a partir das 22h desta quarta-feira através dos sites da própria Everything is New e da Ticketline.

Os organizadores de espetáculos e os titulares de salas, como cinemas e teatros, têm de assegurar a existência de "planos de contingência", garantir "higienização completa das salas, antes da abertura de portas e logo após o final de cada sessão", assim como "limpeza e desinfeção periódica das superfícies", de instalações sanitárias e de "pontos de contacto".

Há obrigação de utilização de máscara por parte do público e todos os espetáculos têm de ter bilhete de ingresso, em função da lotação máxima, incluindo os espetáculos ao ar livre, mesmo que gratuitos. A sua venda deve ser feita, de preferência, de véspera e por via eletrónica.