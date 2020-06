Bruno Nogueira volta a fazer um direto no Instagram

O ator Bruno Nogueira anunciou esta quarta-feira que vai haver uma edição especial de "Como é que o Bicho Mexe?", a série de conversas que foi mantendo durante o período de confinamento da pandemia de covid-19 em Portugal. O evento vai decorrer no próximo domingo às 23h na conta de INstagram do humorista.



Aquando do final da "temporada", o ator revelou que a sua filha de cinco anos lhe fez prometer que isto não era o fim do projeto e, por isso, seria apenas "um até já". Aparentemente este episódio especial é o primeiro momento de pausa desse "até já".





Ver esta publicação no Instagram Domingo às 23h, aqui no Instagram. Uma publicação partilhada por Bruno Nogueira (@corpodormente) a 24 de Jun, 2020 às 11:02 PDT





O último episódio do projeto alcançou cerca de 175 mil visualizações em tempo real, no seu pico, marcado por uma 'arruada' à procura de luzes de Natal nas casas lisboetas, com a participação de figuras como Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Nélson Évora ou Salvador Sobral e que terminou no Coliseu de Lisboa, na companhia dos elementos habituais que acompanharam o também ator e argumentista nos últimos dois meses.



Durante as dezenas de episódios, Bruno Nogueira falou com amigos como o argumentista Nuno Markl e o pianista, realizador e autor Filipe Melo (os dois convidados permanentes), bem como Albano Jerónimo, Inês Aires Pereira, Salvador Sobral, João Manzarra, João Quadros ou Jessica Athayde. Alguns momentos dos diretos foram altamente badalados, como a performance artística de Vhils em que este esculpiu uma imagemd e Zeca Afonso na noite do 25 de Abril, noite em que também o ator Nuno Lopes interpretou a canção "E Depois do Adeus".



Bruno Nogueira teve também Maria João Pires a tocar em direto e fez inclusive uma chamada com Eunice Muñoz.