Rato gigante condecorado por detetar minas

A carregar o vídeo ...

O novo herói do Camboja é um rato gigante africano, que já ajudou a desmantelar milhares de minas. Magawa, assim se chama o herói, foi condecorado pela associação britânica veterinária People's Dipensary for Sick Animals.Décadas de conflitos deixaram esta zona do globo com milhões de minas armadas. Engenhos explosivos que ainda hoje são responsáveis por dezenas de mortes e ferimentos todos os anos.É neste trabalho de evitar que estas minas expludam à passagem de humanos, que Magawa tem sido um verdadeiro herói. Tal como ele, outros ratos são treinados para cheirar explosivos químicos que levam a que sejam encontradas as minas. Um treino levado a cabo pela organização não-governamental holandesa APOPO (Desenvolvimento de produto de deteção de minas terrestres antipessoais). Os animais são treinados.