Lisboa Soa com instalações e performances

Até domingo, 27 de setembro, a quinta edição do Lisboa Soa – Encontro de Arte Sonora, Urbanismo e Cultura Auditiva , que este ano se associa ao programa "Lisboa Capital Verde 2020", apresenta dois passeios sonoros (sábado e domingo), instalações e performances especialmente preparadas para diferentes locais da cidade, como o Panteão Nacional, o Reservatório da Mãe d'Água das Amoreiras, o Mercado de Santa Clara, o Palácio Sinel de Cordes, o Museu da Cidade, a Estufa Fria, a Galeria Monumental ou o jardim do Goethe Institut, no Campo Mártires da Pátria, promovendo o desafio de "despertar a escuta, desenvolvendo também uma nova cidadania".Sublinhando a relevância do programa "Lisboa Capital Verde", o "Lisboa Soa 2020" apresenta ainda projectos que enaltecem a importância do meio ambiente na forma como escutamos. Em Echoplastos, de Henrique Fernandes e Tiago Ângelo (do projeto portuense Sonoscopia), o som é moldado por "materiais tóxicos"; na instalação Woodpeckers, do artista (residente em Berlim) Marco Barotti, picapaus mecânicos transformam, em tempo real, as radiações invisíveis, usadas para comunicação móvel e tecnologia sem fio, em padrões de percussão acústica audíveis e visíveis.Já a bailarina e coreógrafa Sara Anjo apresenta, na Mãe D'Água, uma série de audio-coreografias idealizadas em residência na Madeira, de onde é natural. Com o título Ilhas – Uma Constelação, a a instalação sonora que poderá ser visitada no reservatório das 10h às 12h30 e das 13h30 às 17h30, é complementada no domingo, dia 27, às 15h30, com uma performance da autora, introduzindo a presença do corpo para explorar os elementos de vibração, pulsação e andamento.O programa deste ano contempla ainda uma série de 15 concertos com muitos nomes relevantes da música portuguesa, como Joana Sá e Luis J. Martins, Gabriel Ferrandini, Nuno Rebelo, a harpista Angélica Salvi com João Pais Filipe, Henrique Fernandes e Tiago Ângelo, Diogo Alvim com Matilde Meireles ou Vítor Rua.Em paralelo, o Lisboa Soa tem um forte programa online com nomes internacionalmente reconhecidos: uma masterclass com Ellen Fullman, um concerto imersivo com Francisco López, um workshop de Deep Listening com Ximena Alarcon e uma mostra de filmes de Mikhail Karikis , que será feita, numa parceria inédita, com a Tate Liverpool.Atenção ainda ao laboratório de bicicletas ambientais (Environmental Bikes), em que os participantes poderão circular com bicicletas sónicas, que produzem som a partir da qualidade do ar, através de um sensor e um sistema de som instalado na bicicleta. É no Campo Mártires da Pátria que estará o Bicrophonic Research Institute até ao dia 27, em formato laboratório, recolhendo informações e sonificando a poluição do ar de Lisboa, através dos dados recolhidos pelos ciclistas."No Lisboa Soa, sempre acreditámos na importância da escuta e no papel da arte sonora para estimular um sentido que é quotidianamente massacrado pela vida contemporânea. Não é apenas o ruído que nos ocupa, mas o som no sentido lato, o som como recurso para entender o ambiente, o som como unificador e espaço partilhado, o som como elemento identitário dos lugares que habitamos, o som como elemento de fruição estética e prazer", explica Raquel Castro, a diretora artística deste programa.Todos os eventos do Lisboa Soa são de entrada gratuita, mas atendendo às medidas especiais de proteção da saúde pública, e ao cumprimento das diretrizes da Direção Geral de Saúde no plano de combate à propagação da Covid 19, a lotação permitida para cada evento é limitada.