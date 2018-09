De acordo com o site TMZ, o músico foi encontrado morto na sua casa. Miller lutava há já vários anos contra o seu vício por álcool e drogas.

O músico Mac Miller morreu esta sexta-feira. De acordo com o site norte-americano TMZ, a causa da morte será overdose.



Há já vários anos que o rapper lutava contra o vício em drogas e álcool.



Segundo o site, Miller foi encontrado morto na sua casa, em San Fernando, nos Estados Unidos.



O cantor foi também conhecido por ter um relação com a também artista Ariana Grande durante cerca de um ano, terminando a sua ligação em Maio de 2018.



Mac Miller lançou ao longo da sua carreira cinco álbuns, com o último a ter sido editado no passado mês de Agosto - "Swimming".



O músico passou duas vezes em Portugal: primeiro no Rock in Rio 2014 e depois no MEO Sudoeste do ano passado. Na Zambujeira do Mar, referiu perante o público que aquele seria, provavelmente "o melhor dia de sempre".



Na memória ficarão músicas "Self Care", "My Favourite Part" ou "Best Day Ever".



No entanto, a música que o lançou para a ribalta foi "Donald Trump", em 2011. Na altura com 19 anos, Mac Miller tornou-se uma revelação no mundo do hip-hop mas o tema em nada revela qualquer tipo de adoração ao agora presidente norte-americano - apenas como um símbolo de extravagância.



Donald Trump chegou mesmo a referir que o rapper não o teria consultado na escolha do título da música. Mais tarde, Trump dirigiu-se a Miller, insultando-o por este se ter apropriado do seu nome para vender a música.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="en" dir="ltr">Little <a href="https://twitter.com/MacMiller?ref_src=twsrc%5Etfw">@MacMiller</a>, you illegally used my name for your song "Donald Trump" which now has over 75 million hits.</p>— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) <a href="https://twitter.com/realDonaldTrump/status/297083228706201600?ref_src=twsrc%5Etfw">31 de janeiro de 2013</a></blockquote>

