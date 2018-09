O actor Burt Reynolds, famoso por filmes como "Deliverance" e "Boogie Nights", morreu nesta quinta-feira aos 82 anos.

O norte-americano, com meia década de carreira no mundo da representação, é um dos nomes incontornáveis do cinema de Hollywood. Os números não enganam: Reynolds começou a carreira televisiva na década de 60 e participou em mais de 90 filmes e mais de 300 séries.



Reynolds ficou especialmente famoso pelas participações em filmes como "Deliverance" ou "Boogie Nights", que lhe valeu um Globo de Ouro de Melhor Actor Secundário.



Ainda não é conhecida a causa da morte. É sabido os problemas de saúde que o actor tem sofrido, tendo já ter dado entrada em clínicas de desintoxicação por dependência de drogas. De acordo com fontes da CNN, o actor terá sofrido um ataque cardíaco.



