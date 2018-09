Na entrevista-relâmpago divertidíssima que nos deu na Comic Con, que acontece até dia 9 de Setembro, Dan Fogler falou um pouco sobre o filme do mundo de Harry Potter que anda a promover - Monstros Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald – que estreia em Portugal no dia 15 de Novembro deste ano, sobre o seu feitiço preferido e o seu patronus, e sobre um dos seus muitos projectos para além do cinema – Brooklyn Gladiator, a banda-desenhada que publicou em Abril de 2018.

Estás muito entusiasmado com o teu filme Monstros Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald?

Muito excitado. Penso que será melhor que o primeiro. Sabes como os filmes de Harry Potter ficaram progressivamente maiores, mais épicos, mais sombrios? Penso que irá acontecer a mesma coisa com este.

Este filme é mais obscuro?

Sim, penso que sim.

Como é que te ficaste com o papel de Jacob Kowalski? Podes dizer-me se a Queenie e o Jacob vão ficar juntos neste filme?

Isso é uma boa pergunta. Como me tornei no Jacob Kowalski? Fiz vários castings e eles continuavam a pedir-me para voltar. Fiz os testes de ecrã e finalmente disseram-me que o papel era meu – mudou a minha vida. Queenie… no fim do primeiro filme vê-se que eles querem ficar juntos e isso continua para o segundo filme. Vamos poder vê-los no início do segundo filme a viajar juntos e a tentar evitar as regras rigorosas dos EUA. Vêm para a Europa para escapar a isso. No primeiro filme, todos os personagens conhecem-se e no segundo parece que andam todas atrás umas das outras.

Se pudesses voltar atrás no tempo e interpretar qualquer personagem dos filmes originais do Harry Potter, qual seria?

Eu adoro o Snape. Ele é… (hesitação)

É uma personagem incompreendida.

Sim. Ele é das melhores personagens, provavelmente a melhor história de herói [do livro]. O Hagrid também é muito bom.

"És um feiticeiro, Harry."

Exactamente. Ele é mesmo uma personagem adorável. E é alto, o que seria uma mudança agradável [para mim].

[Risos]

Tu já fizeste um pouco de tudo, desde musicais, cinema a escrever uma peça e uma banda-desenhada. O que me podes dizer sobre Brooklyn Gladiator?

Brooklyn Gladiator foi inspirado na minha questão de como o nosso mundo iria estar daqui a 20 anos se tudo… sabes como quão voláteis estão as coisas hoje em dia, com todos os países, especificamente os EUA, [em guerras]? Tudo parece estar a ficar estranho. Pensei "e se todos os nossos piores medos ficassem reais?". "Como seria viver assim?". É muito como outros filmes distópicos, como se fosse um aviso: George Orwell, 1984, Matrix… todos estes filmes mostram-nos o quão perigoso é fingirmos que somos um deus.

O Mad Max foi uma inspiração para ti?

Sim, claro. Cresci a ver os filmes Mad Max e adorei o último. Acabei por conhecer o Nicholas Hoult aqui. Penso que ele fez um óptimo trabalho e consegui dizer-lhe isso. O filme foi tão visceral e a parte dele, as suas reacções…

"Testemunha-me."

Sim, exactamente. Foi tão brilhante e o trabalho dele foi incrível. É por isso que estas coisas [Comic Con] são tão boas: és capaz de conhecer estas pessoas e passar tempo com elas. Antes de o conhecer aqui, ele era como aquele homem com o cabelo rapado e a boca pintada de prata do Mad Max (risos).

Estás a gostar da Comic Com Portugal até agora?

Sim, bastante.

Já conseguiste ver alguma coisa aqui?

Ainda não tive oportunidade de dar uma vista de olhos. Normalmente faço isso, mas desta vez ainda não tive tempo por causa das conferências de imprensa e entrevistas.

Numa guerra hipotética, quem ganharia: robots, zombies ou feiticeiros?

Dan Fogler: Entre os três? Não robots-zombies? Diria que seria os feiticeiros. Eles teriam um feitiço para transformar os robots em pequenos bonecos e os zombies em… (hesitação).

Em comida de churrasco?

Sim (risos) "Vais comer-me? Eu é que te vou comer!" [risos] Escreve isso no teu artigo! [diz, imitando uma voz maligna]

Qual é o teu patronus? Eu sou um gato da raça manx.

Wow, isso é incrível. Tens um patronus adorável. O meu é, na maioria das vezes, um golfinho.

Um golfinho?

Sim, obrigada [diz sarcasticamente]. Eles são muito inteligentes [risos]

Sim, e queridos.

E têm um riso muito engraçado. Geralmente salvam pessoas de tubarões.

Em conclusão, é bom patronus.

Exacto. Mas não sei. Quando eu disse "golfinho" pela primeira vez, vi um olhar de pena nos teus olhos – do género "lamento, amigo" [risos]

Poderia ser pior. Poderia ser um patronus de um cisne negro: é uma ave negra que aparece branca quando se conjura o feitiço. É esquisito.

Wow, isso é esquisito, sim.

E qual é a tua casa de Hogwarts?

Eu sou um Hufflepuff de certeza.

Sim, consigo ver isso.

Consegues?

Sim, porque os Hufflepuff costumam ser muito engraçados e simpáticos.

Parece-me bem.

Qual é o teu feitiço preferido do mundo de Harry Potter?

Eu gosto do feitiço Riddikulus [usado para combater os Sem-Forma, as criaturas que conseguem assumir o pior medo de cada pessoa]. Acho engraçado podermos transformar a coisa que mais receamos em algo divertido.

Qual é a coisa que mais temes? Para mim são palhaços.

Estás a brincar? [risos] O que é que te assusta: o facto de usarem maquilhagem para esconderem a cara? E o riso apavorante.

Tudo.

Acho que para mim seria uma guerra nuclear. Isso é aterrorizante.

Talvez não se tiveres um bunker.

Um bunker? Pensas que isso ajudaria? É como colocares-te a ti próprio num microondas quente.

Consegues sobreviver se tiveres água e feijões enlatados, por exemplo.

Sim, podes morrer sossegado por flatulência [risos]. É uma boa maneira de morrer.