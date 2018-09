Comentários maldosos que a culpavam pela morte do ex-namorado levaram cantora a tomar medidas.

O rapper Mac Miller morreu aos 26 anos, em casa, de uma suspeita overdose. Há anos que o músico lutava contra o abuso de substâncias; no entanto, houve quem culpasse Ariana Grande, sua ex-namorada, pela sua morte.



Várias pessoas teceram comentários maldosos no perfil de Instagram de Grande, que se viu obrigada a desactivar esta funcionalidade.



Grande e Miller estiveram juntos mais de dois anos e terminaram o seu relacionamento em Maio, alegando indisponibilidade para estarem juntos devido às cargas intensas de trabalho. O rapper lutava contra o vício de drogas desde antes de conhecer a ex-namorada. Apesar da separação, eram bons amigos.



Aquando de uma detenção de Miller no mês de Maio, a cantora sofreu de críticas semelhantes àquelas que lhe foram feitas agora. "Eu não sou uma ama nem uma mãe e nenhuma mulher devia sentir que tem que o ser. Eu cuidei dele e tentei apoiar a sua sobriedade e rezei pelo seu equilíbrio durante anos (e sempre o farei) mas envergonhar-me ou culpar as mulheres pela incapacidade de um homem manter as suas m***** em ordem é um grande problema. Vamos parar de fazer isso", escreveu no Twitter em resposta a um crítico.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="und" dir="ltr"> <a href="https://t.co/1GPM6smsBu">pic.twitter.com/1GPM6smsBu</a></p>— Ariana Grande (@ArianaGrande) <a href="https://twitter.com/ArianaGrande/status/999314187384901633?ref_src=twsrc%5Etfw">23 de maio de 2018</a></blockquote>

