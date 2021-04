Autoridades estudam como remover baleia morta encalhada em praia no Algarve

"Vamos avaliar em conjunto com diversas entidades o que se vai fazer", afirmou à Lusa o capitão do Porto, precisando que o cetáceo "já está morto".

Uma baleia de grande dimensão está encalhada, morta, na praia de Santo António, em Vila Real de Santo António, estando as autoridades a analisar qual a melhor forma de a remover do local, disse o capitão do porto.







O cetáceo está encalhado ainda dentro de água e no local está uma equipa da Polícia Marítima, que recebeu o alerta por populares cerca das 09h00 e aguarda pelo apoio de outras entidades, como a autarquia, para definir como vai ser retirada a baleia, referiu o comandante Rui Vasconcelos Duarte."Vamos avaliar em conjunto com diversas entidades o que se vai fazer", afirmou à Lusa aquele responsável, precisando que o cetáceo "já está morto" e agora "tem que se decidir qual vai ser o destino a dar" ao animal e "a forma como vai ser retirado do local", na praia de Santo António, no distrito de Faro.Questionado sobre se a baleia pode causar algum transtorno à navegação, a mesma fonte respondeu que "de momento, não".Quando as autoridades receberam o alerta, a baleia encontrava-se a várias dezenas de metros da linha de água, mas a maré estava cheia, tendo a preia-mar sido às 09h00.A próxima preia-mar está prevista para cerca das 21h30 e a baixa-mar para perto das 15h30.