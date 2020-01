ePaper ou encontre-o nas bancas a 30 de dezembro de 2019.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 30 de dezembro de 2019.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

Se quiser encontrar 10 cidades americanas com mais de um milhão de habitantes, não vai conseguir – só há nove; Lisboa, a maior metrópole portuguesa, tem metade disso. No entanto, enquanto lê este texto é quase certo que mais ou menos um milhão de pessoas estejam a voar por cima da sua cabeça. "É como se tivéssemos uma cidade gigante suspensa no ar. Por isso, é normal que existam vários problemas médicos em simultâneo. E que, esporadicamente, nasçam e morram pessoas dentro dos aviões", descreve à SÁBADO Paulo M. Alves, responsável pelos serviços médicos da MedAire, que todos os dias recebe mais de 100 telefonemas (por satélite ou rádio) de companhias aéreas.Na sala onde trabalham os especialistas desta empresa, dentro do maior hospital de Phoenix, nos Estados Unidos, o telefone toca uma vez a cada sete minutos (ou 49 mil em 2018), geralmente quando o passageiro de um avião se sente mal – também são contactados se o problema acontecer com um tripulante, uma pessoa que ainda nem sequer embarcou, e se em vez de um avião se tratar de um iate. "A emergência maior é uma paragem cardíaca. Vemos seis a oito casos por mês e é a principal causa de morte a bordo". Mas há muitos outros problemas, gincanas telefónicas múltiplas para se chegar a um diagnóstico e até partos - há pouco tempo nasceram gémeos, um no ar, outro já em terra.