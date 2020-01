Piloto desmaia em voo Porto-Funchal. Co-piloto não era certificado para aterrar na Madeira

A 3 de janeiro, o capitão do voo Transavia TO-3450 que voava entre o Porto e o Funchal desmaiou. O sucedido levou o co-piloto a assumir o controlo da aeronave, mas em vez de aterrar no Funchal voltou para trás. Não tinha a certificação necessária para aterrar no aeroporto da Madeira.O avião, um Boeing 737-800, aterrou no Porto. Na aproximação, o co-piloto descreveu que o capitão tinha desmaiado por um minuto, suspeitando-se de hipotensão, e eram necessários serviços médicos. A aterragem ocorreu na pista 17 2 horas e 15 minutos depois de o avião ter levantado voo.O capitão chegou a ser ajudado por um médico, que viajava a bordo.