Martunis tinha apenas sete anos quando entrou na vida dos portugueses. Tinham passado três semanas do tsunami que abalou a Indonésia quando o menino foi encontrado numa praia, mal nutrido, desidratado e vestido com uma camisola da seleção portuguesa.Cristiano Ronaldo não ficou indiferente à história do menino apaixonado pelo futebol e decidiu visitá-lo um ano após a tragédia, em 2005. Prometeu a Martunis pagar-lhe os estudos e tornou-se uma espécie de "mentor" do jovem.Pouco antes do final do ano 2019, Martunis, agora com 22 anos, anunciou nas redes sociais que vai casar. Com uma fotografia ao lado da namorada, Sri Wahyuni, o jovem mostra a aliança que ofereceu à futura mulher mas não revelou a data e o local do casamento.Ronaldo é um dos convidados do amante do futebol como se pode comprovar num comentário de Martunis. Quando questionado por um amigo se CR7 iria estar presente na festa, o jovem respondeu: "Insya Allah [se deus quiser], ele [Cristiano Ronaldo] virá se não estiver ocupado".Em 2004, um tsunami matou mais de 230 mil pessoas na Indonésia. A mãe e dois irmãos de Martunis morreram e o menino foi encontrado sozinho, na Ilha da Sumatra, por um grupo de jornalistas.A criança vestia uma camisola da seleção portuguesa, gesto que comoveu a Federação Portuguesa de Futebol. A FPF doou cerca de 40 mil euros para a reconstrução da casa da família do pequeno Martunis, em Aceh.Em 2005, Cristiano Ronaldo visitou o menino na sua terra natal e tornou-se no seu mentor. Prometeu pagar-lhe os estudos e convidou-o para vir a Portugal visitar o Estádio do Sporting.Martunis já visitou CR7 em Singapura e em Itália. O jovem indonésio sonhava ser jogador de futebol e em 2015 entrou na academia de jovens do Sporting, mas dois anos depois, regressou a Aceh.Martunis é Youtuber num canal dedicado a Cristiano Ronaldo e à sua história de vida.