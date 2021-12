Quem é Stella Moris, a noiva de Julian Assange?

"Como pode ser justo, como pode estar certo, como pode ser possível, extraditar Julian para o país que conspirou para matá-lo?" A questão foi feita esta sexta-feira, 10, por Stella Moris, noiva de Julian Assange, depois de um juiz aceitar a extradição do fundador da WikiLeaks para os Estados Unidos. Stella Moris e Julian Assange conheceram-se em 2011, quando ela tinha 28 anos e era advogada dele.



Hoje, têm dois filhos e estão noivos desde 2017. Acabaram por ficar mais próximos quando Julian Assange se mudou para a embaixada do Equador em Londres, mas mantiveram a relação secreta durante alguns anos. Em 2015 já estavam muito apaixonados, segundo a própria noiva, mas só em 2020 foi revelado que estavam juntos. Na altura, o jornalista pedia asilo diplomático, depois de expor milhares de documentos relacionados com as guerras do Afeganistão e do Iraque em 2010. Também tinha sido acusado de crimes de violação por procuradores suecos. A advogada era especialista em direito internacional e queria ajudar o ativista na luta contra a extradição para a Suécia.



Stella Moris, na realidade, chama-se Sara Goncalvez Devant. Mudou de nome em 2012, como forma de se proteger, a si e à sua família, enquanto estava a trabalhar com Julian Assange. A advogada tem agora 38 anos, nasceu na África do Sul e tem nacionalidade sueca e espanhola. Ao jornal britânico The Guardian, contou ter frequentado a faculdade no Reino Unido e que era uma aluna de excelência. Fez também um mestrado em Oxford sobre os direitos dos refugiados e um mestrado em Madrid em direito internacional público. Neste momento vive em Londres, onde está há cerca de 20 anos. Os seus pais faziam parte do Medu Art Ensemble, um colectivo de artistas baseado no Botswana que teve um papel importante na luta contra o apartheid.