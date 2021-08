Quem é o padre a quem os paroquianos ofereceram um carro?

Depois de dois anos a estagiar nas paróquias de Parada de Todeia, Recarei e Sobreira, no concelho de Paredes, o entretanto ordenado padre Edgar Leite já sabe para que novas freguesias vai pregar a partir deste mês de agosto. Também sabe como vai lá chegar: no Volvo V40 branco, usado, que os seus antigos paroquianos lhe ofereceram como forma de agradecimento e reconhecimento pelo seu trabalho na comunidade.



A viatura foi uma prenda da comunidade, que promoveu um peditório pelas três paróquias ("centenas de famílias contribuíram com donativos") para que Edgar Leite pudesse substituir o "carro velho" em que se deslocava por um mais novo e mais confortável.



"Deixou uma marca muito forte", diz-nos um membro do Cartório Paroquial, que preferiu não ser identificado. "O padre Edgar Leite é uma pessoa muito simples. Ele não estava nada a contar receber um carro. Disse logo que não era merecedor de tamanha generosidade, e aceitou a prenda com humildade."