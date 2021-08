Menos anticorpos justificam terceira dose? Não, explicam peritos

Um estudo realizado pelo Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) mediu a presença de anticorpos em pessoas vacinadas e comprova que há um decréscimo de 80% após três meses da segunda toma da vacina. Os resultados foram alcançados com base na análise da duração de anticorpos em cerca de 4 mil profissionais de saúde.



Significa isto que é urgente avançar com a toma da terceira dose da vacina contra a Covid-19? Miguel Prudêncio, investigador principal do Instituto de Medicina Molecular (iMM) da Faculdade de Medicina na Universidade de Lisboa, explica porque não é bem assim.



"O decréscimo de anticorpos algum tempo de um estímulo, neste caso a vacinação, é o que acontece sempre. Há um pico e depois começam a descer, é a chamada fase da contracção. O facto disto acontecer não é inesperado", garante à SÁBADO.