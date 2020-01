Um Plano no Labirinto encena a desconstrução do Ultramar

Estreado no Porto, o novo trabalho do irreverente encenador João Garcia Miguel - a trabalhar pela quarta vez com as palavras de Francisco Luís Parreira, escritor, tradutor e professor de teatro - chega esta quinta-feira, 23 de janeiro, ao São Luiz, em Lisboa, onde permanece até 2 de fevereiro, de 5.ª a domingo, às 19h (com bilhetes a €12).Intitulado Um Plano do Labirinto e com interpretação de João Lagarto, Sara Ribeiro e Paulo Mota, o espetáculo faz "eco" da diáspora portuguesa no século XX, procurando desconstruir as mentiras comuns que, ao longo de dois anos, Parreira e Miguel ouviram, ao recolherem histórias supostamente reais sobre "a nossa guerra" no Ultramar - como aquela em que os soldados de uma patrulha se confrontam com uma manada de antílopes na savana inexplorada."A sobrevivência é em si uma indiferença destrutiva em relação à questão da verdade ou da mentira", diz, a propósito, o encenador, que aqui, em vez de se debruçar sobre a memória da guerra colonial, prefere trabalhar em torno da mitologia portuguesa que a ela conduziu.