Com 21 anos, 1,78m, olhos verdes e cabelo loiro escuro, a manequim Maria Clara começou no mundo da moda aos 3 anos. Foi descoberta na praia e hoje desfila para marcas como Gucci, Dior, Mother of Pearl, Dolce & Gabbana. Também não falta à ModaLisboa que começa hoje, dia 7 de março. Serão 31 colecções para o próximo Outono/Inverno apresentadas no Pavilhão Carlos Lopes, e ainda nas Carpintarias de São Lázaro, The Mustik Warehouse e Temp-Late. Depois seguirá para o Portugal Fashion, que arranca a 14 de março, na Alfandega do Porto.



Maria Clara conta que ainda não sabia para quem ia desfilar - quando respondeu às perguntas da SÁBADO por email no dia 6 - mas não é por isso que fica nervosa. A modelo conta que tem cuidados com a alimentação mas não abdica do chocolate com 70% de cacau e diz que o prato preferido é um arroz doce caseiro da avó.

Como é desfilar na ModaLisboa?

É sempre gratificante dar a cara na passerelle pelo design português e personificar a mulher que o designer tem em mente ao criar a coleção.



Que desfile vai fazer?

Neste momento ainda não sei. A minha vida é uma caixinha de surpresas. Muda de um momento para o outro, por isso deixo nas mãos dos meus bookers a organização da minha agenda.



Quando percebeu que queria ser modelo? Porquê? Como foi descoberta?

Fui descoberta aos 3 anos. Uma senhora que trabalhava em publicidade abordou a minha mãe na praia e sugeriu que procurássemos uma agência. Achou que tinha um ar diferente da maioria das crianças portuguesas e que poderia vir a ser uma experiência gira para mim. Fomos à L’Agence, que já na altura tinha um departamento de Kids, e fiquei lá agenciada. Creio que foi a partir daí que começou o meu gosto pelo mundo da moda e da publicidade.



Gostava do ambiente dos shootings, adorava ir aos castings e brincar com as outras crianças. No set era capaz de ficar a observar tudo o que se passava à minha volta, desde o assistente de iluminação a subir o escadote para que a luz incidisse no sítio certo, ao stylist a escolher a roupa que ficava melhor, e isso fascinava-me. Como sempre tive boa memória, bastava ouvir 1 ou 2 vezes as falas dos anúncios para as decorar. E como sempre fui uma criança extrovertida, mas calma, acho que era fácil adaptar-me a todos os da equipa de produção.



Além disso, o meu pai tem um gosto muito grande pela fotografia e isso também me ajudou a sentir mais confiança perante uma câmara fotográfica ou de filmar. Surgiu tudo muito naturalmente e sempre me foi dada toda a liberdade de deixar este meio se assim o desejasse ao crescer. Até hoje continuo a adorar o que faço.



Em miúda sonhava com que profissão?

Em miúda passei por várias fases. Já quis ser bailarina, cantora, trapezista de circo, patinadora no gelo... sempre profissões ligadas às artes e ao mundo do entretenimento. Brincar às modelos, brinquei e muito. Ainda guardo a minha coleção de Fashion Pollys e algumas caixas duplas com compartimentos para organizar os mini sapatos, chapéus, vestidos, camisolas, calças, cabeleiras, acessórios, tudo e mais alguma coisa que viesse com as bonecas. Divertia-me horas a fio a vesti-las e a fazer desfiles de moda com amigas.



Como foi vencer L’Agence Go Top Model?

Uma grande surpresa. Participei na primeira edição do concurso sem expectativas nenhumas. Na altura ainda usava aparelho nos dentes, por isso quando chamaram o meu nome na final não queria acreditar. Esperei mais alguns meses e assim que tirei o aparelho comecei a trabalhar. Até aos 18 anos fui fazendo apenas trabalhos pontuais para poder conciliar com os meus estudos. Depois de atingir a maioridade e de completar o 12.º ano, decidi ver que oportunidades me esperavam além-fronteiras.

Tem algum ritual antes de subir à passerelle?

Esta é uma pergunta que me fazem muito frequentemente. Quando estamos nos bastidores e a música do desfile começa a tocar, imediatamente sentimos o coração a acelerar e a adrenalina a surgir a pouco e pouco. Há momentos que nem me lembro do que aconteceu quando pisei a passerelle, pois a minha mente estava nalgum outro lugar. Rituais específicos não tenho, mas gosto de me relembrar qual o designer para quem estou a trabalhar e adaptar-me de acordo à sua visão. Ser manequim não difere muito de ser atriz, apenas usamos expressões corporais e faciais em vez de palavras para transmitir as emoções.



Como foi desfilar para casas como a Dolce & Gabbana?

Dolce & Gabbana é um desfile sempre cheio de cores, música, animação, boa disposição, por isso fico radiante de cada vez que me convidam para fazer parte do seu desfile. O entusiasmo ultrapassa os nervos e foco-me apenas em divertir-me ao máximo. É uma marca que realça na mulher o seu lado feminino, sensual e autoconfiante.



Como é falar com os grandes estilistas? Como descreveria Gabbana?

Geralmente lidamos mais com o Domenico Dolce nos fittings (provas de roupa) do que com o Stefano Gabbana. São ambos excelentes profissionais, muito acessíveis, e sabem exatamente o que querem mostrar em cada coleção. Comigo têm sido sempre simpáticos e são pessoas suficientemente terra-a-terra para tirarem uma foto de recordação, se assim o pedirmos.





Maria Clara com o estilista Domenico Dolce



Qual foi o seu desfile preferido?

Impossível escolher apenas um. Já tive todo o tipo de experiências e que nunca irei esquecer. Desde desfilar no deserto em LA para a Dior até desfilar no dia dos meus anos (20) em Florença para a Gucci no Palácio Pitti. São memórias que ficam.





Não tenho o hábito de ouvir música antes ou durante o trabalho e raramente viajo com headphones. Prefiro viver o ambiente dos bastidores, conversar com as pessoas no set e partilhar as suas experiências com as minhas. Os meus gostos musicais variam bastante desde Queen, Michael Jackson, Eminem, J-Pop, Sia, Taylor Swift, Imagine Dragons, Alan Walker, Pink Floyd... depende muito do mood do dia.

O que é que gosta de fazer nos seus tempos livres?

Se chego de uma longa viagem, gosto de tirar um tempo para mim e usufruir do conforto da minha casa. Opto por ter um dia relaxado para recuperar dos jetlags. Nos meus tempos livres faço um pouco de tudo. Sempre fui uma pessoa ativa e adoro atividades físicas ou ao ar livre. Fazem bem ao corpo e à mente. Lisboa tem um clima maravilhoso e, quando posso, aproveito para dar passeios à beira-rio, andar de bicicleta, patins em linha, almoçar com amigos, ir ao cinema, concertos, espetáculos de dança, visitar museus, conhecer os cantos à cidade.... com tantas lojas e estabelecimentos novos a surgir, às vezes sinto-me uma turista na minha própria cidade.

Viaja por todo o mundo?

Sim viajo. Tenho os meus passaportes com carimbos e vistos de todo o lado e dos diversos continentes. Não me irei desfazer deles nunca. Em criança comecei a viajar bastante cedo, por isso adaptei-me rapidamente ao ritmo das viagens e a andar com as malas atrás. Adoro o Japão, a China, a Nova Zelândia, mas o local mais exótico onde provavelmente estive até hoje foi a Tailândia.

Tem cuidados com a dieta? De que prato não abdica?

Gosto de ter uma alimentação saudável e equilibrada. Não faço restrições, mas evito comer trigo porque sinto que não me faz bem. Se tenho muita vontade de comer isto ou aquilo, como, pois isso significa muitas vezes que é o nosso corpo a pedir esses nutrientes. Para mim todos os alimentos são importantes, apenas devemos comer de forma variada e nas porções certas. Não abdico do meu chocolate mínimo 70% e o meu "prato" favorito continua a ser o arroz doce caseiro da minha avó Alice.



Diz que é "fundamental um manequim estar bem alimentado, para poder ter a sua melhor prestação na passerelle". Porquê? De que forma? Qual é a sua dieta?

Sem dúvida alguma. Se um manequim não estiver bem alimentado, nunca poderá ter a energia devida para ter a sua melhor prestação na passerelle e no seu dia-a-dia, tanto em termos físicos como psicológicos. Não utilizo a palavra dieta porque não a faço. A minha alimentação consiste em ter refeições equilibradas com proteína, carboidratos, frutas, legumes, vegetais, gorduras saudáveis e o mínimo de ingredientes processados. Dou prioridade à qualidade e como um pouco de tudo. Não sou vegan nem vegetariana, mas gosto de incluir proteínas alternativas à carne, peixe e ovos. Quem me conhece sabe que tenho sempre algum snack na mala.

Disse numa entrevista que "ser portuguesa ajuda a que os clientes se lembrem de mim." Porquê?

Ainda não há muitos casos de manequins portuguesas com sucesso no estrangeiro, mas felizmente o número tem vindo a aumentar. Quando vou a um casting os clientes são capazes de ver 75% de pessoas do leste da Europa (Rússia, Ucrânia, Polónia) e apenas 25% dos outros países. Portuguesas é mesmo muito raro haver e, por ser novidade para o cliente, ficam sempre curiosos em querer saber mais de onde venho e sinto que se lembram de mim quando me voltam a ver. Mas não conta só o país de origem. A personalidade, convicção e portefólio são peças chave em conseguir agarrar o trabalho em questão.



Como é o ambiente nos bastidores dos desfiles? Quantas horas de preparação são necessárias?

O normal são 3, 4 horas antes do desfile para que haja tempo suficiente das equipas de cabelos e maquilhagem terem todas as manequins prontas a horas do ensaio. Mas já participei em desfiles, cujos looks eram demorados e bastante precisos, e aí pedem para estar com mais antecedência no local. O máximo que me foi exigido foram 8 horas antes.



Qual é o conselho daria a uma modelo que está a começar?

Não desistas!



Quais são os planos para o futuro nesta carreira?

Não faço planos. Prefiro aproveitar cada momento e viver o dia-a-dia bem comigo própria e com aquilo que a vida me proporciona.



Ainda está a tirar o curso? O que pretende seguir?

Tive que suspender por enquanto a faculdade, devido ao meu trabalho e às viagens constantes. Vivo a maior parte do ano no estrangeiro, raramente estava em Portugal para poder ir às aulas. Fazer trabalhos de grupo à distância com diferenças horárias, não é fácil e não estava a funcionar. No futuro quero voltar a estudar, mas para já não está nos meus planos imediatos.



Quem são as suas modelos de eleição?

A modelo que mais admiro é a Karlie Kloss. Conseguiu construir uma carreira notável, com dignidade, classe e profissionalismo. Todos os trabalhos que vejo são uma inspiração para mim.