João van Zeller: Memórias dos fantásticos anos 60

Em 1966, João van Zeller foi convidado pelos Rolling Stones para um jantar oferecido no Palácio Hotel de Kensington, em Londres. Depois do concerto da banda no Royal Albert Hall, a que assistiu na primeira fila, conheceu Mick Jagger e sentou-se ao lado de Brian Jones. "Pareceu-me urbano e amigável, não tendo notado nem nesse dia, nem nos que se seguiram, quaisquer dos atritos com Keith Richards e Mick Jagger de que a imprensa suspeitava", escreve João van Zeller na sua autobiografia Young Johnny, Lisboa e Luanda Anos 60, lançada ontem, quarta-feira, pela Edições Afrontamento.



O guitarrista britânico encantou-se com a rapariga loura que acompanhava João van Zeller e sugeriu-lhe mesmo uma troca. Depois a banda e um grupo de convidados seguiram para uma casa em Weybridge, onde o português, então a trabalhar para a secção de Imprensa Estrangeira do Secretariado Nacional de Informações, o organismo responsável pela propaganda política do Estado Novo, se viu rodeado por sexo e droga.



Drogas e rock n'roll

Inexperiente nos charros, disfarçou. "Não pretendendo aderir, nem tão-pouco parecer desfasado, simulava, fumando cigarros Português Suave que casualmente trouxera num bolso. Inalava lentamente, como se fossem charros, sem obviamente os poder passar. Muitas horas depois, era fim de tarde, escapei sorrateiramente e consegui encontrar um transporte que me devolveu ao meu mundo."