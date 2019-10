Primeiro-ministro da Etiópia vence Nobel da Paz

Abiy Ahmed Ali, promotor de um acordo de paz com a Eritreia,

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2019 to Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali.#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/uGRpZJHk1B — The Nobel Prize (@NobelPrize) 11 de outubro de 2019

O primeiro-ministro da Etiópiavenceu esta sexta-feira o Nobel da Paz

De acordo com o comunicado divulgado pelo júri, o prémio foi atribuído ao primeiro-ministro da Etiópia pelo "seu importante trabalho para promover a reconciliação, a solidariedade e a justiça social".

O prémio também visa reconhecer "todas as partes interessadas que trabalham pela paz e reconciliação na Etiópia e nas regiões leste e nordeste da África", sublinha a nota.

"Abiy Ahmed Ali iniciou importantes reformas que proporcionam a muitos cidadãos a esperança de uma vida melhor e de um futuro melhor", acrescenta o comunicado.

O Comité Norueguês do Nobel acredita que é agora que os esforços de Abiy Ahmed merecem reconhecimento e precisam de incentivo.

No ano passado, o prémio foi atribuído ao médico congolês Denis Mukwege e à ativista de direitos humanos Nadia Murad devido aos esforços dos dois laureados para acabar com a violência sexual como arma nos conflitos e guerras de todo o mundo.



Casas de apostas "nomeavam" Greta, Papa e Trump

A ambientalista sueca Greta Thunberg, o Papa Francisco, o presidente norte-americano, Donald Trump, e o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados eram, segundo as casas de apostas online, os principais candidatos ao Nobel da Paz deste ano.

Num ano com 301 candidatos – o quarto valor mais alto de sempre –, a lista de potenciais laureados com o Nobel da Paz contava com vários nomes reconhecidos internacionalmente entre as 223 pessoas nomeadas individualmente e as 78 organizações que concorriam a um dos mais cobiçados prémios do mundo.De acordo com as casas de apostas, a "favorita" era a ambientalista de 16 anos Greta Thunberg , que mobilizou milhões de jovens em todo o mundo para a defesa do ambiente.