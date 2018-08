Alguns lotes de preservativos Durex estão a ser retirados do mercado pelo fabricante por não cumprirem os requisitos de pressão de ruptura nos testes de durabilidade de produto, informou a Autoridade do Medicamento.Segundo o Infarmed, em causa estão alguns lotes dos preservativos Durex Real Feel (12 unidades) e Durex sem látex (12 unidades), fabricados pelo laboratório Reckitt Benckiser Healthcare."Apenas os preservativos de lotes afectados podem apresentar um aumento do risco de rutura durante a sua aplicação ou uso, devendo sempre ser seguida a informação constante na rotulagem do produto", refere a Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde.O Infarmed recomenda aos consumidores que verifiquem com as autoridades os números dos lotes afectados e, se tiverem embalagens destas em casa, os devolvam ou diretamente ao fabricante, contactando a linha de apoio da Durex (808 203 300), no local onde foi comprado ou em qualquer farmácia."Os distribuidores, retalhistas e farmácias devem parar a comercialização dos lotes afectados, proceder à sua recolha do mercado e colocá-los em quarentena para posterior devolução", acrescenta o Infarmed.