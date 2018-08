O fogo de Monchique, que se estendeu a Portimão e a Silves, levou à retirada de 29 linces ibéricos que se encontravam no Centro Nacional de Reprodução do Lince Ibérico. Este espaço, que fica em Silves, tomou uma "medida preventiva" tal como previsto no Plano de Contingência que foi activado no domingo, dia 5. O fogo de Monchique deflagrou no dia 3 de Agosto.



O anúncio foi feito em comunicado do Ministério do Ambiente. Os animais serão encaminhados para "instalações dos parceiros espanhóis".



"Todos os meios humanos e materiais para defesa e evacuação do CNRLI" estão no local, indica o documento. Na Herdade das Santinhas, onde fica o Centro, encontram-se "equipas de vigilantes da Natureza e uma equipa do corpo de fuzileiros da Marinha, entre outros operacionais".



A situação em Silves agravou-se nas últimas horas, com várias pessoas a serem retiradas da Pedreira.