Mais de 80% dos portugueses visitam as suas redes sociais várias vezes ao dia. E quase a totalidade (95%) dos portugueses que têm pelo menos uma rede social consultam-na pelo menos uma vez por dia, concluiu a edição de 2019 do estudo da Marktest "Os Portugueses e as Redes Sociais". Em média, cada utilizador de redes sociais português dedica até 1h30 por dia ao Instagram, Twitter, Facebook ou outras.A utilização de redes sociais é maior durante o fim-de-semana, revelam 68% dos inquiridos que afirmam que a atividade que mais praticam é o envio de mensagens através dos serviços de chat. 78% dos portugueses afirmam que usam as redes sociais como forma de troca de mensagens. 67% diz que lê notícias através destas aplicações e sites e 65% afirmam escrever comentários em publicações de amigos.O Facebook continua a ser a rede que os portugueses mais gostam, mas continua a perder terreno para o Instagram e para o WhatsApp em termos de notoriedade e de acesso por parte dos portugueses. Mesmo assim, continua a ser o Facebook a que é considerada aquela que divulga informação mais útil, mais interessante ou mais viciante.Muitos dos inquiridos usam mais do que uma rede social. Maior parte navega no Facebook e quase em simultâneo acede ao Instagram, ou envia mensagens através do WhatsApp ou Messenger. Além disso, mais de metade reconhece também ver televisão enquanto utiliza as redes sociais, 44% diz ouvir música e 37% indica que convive com os amigos ou família.Estas conclusões foram atingidas depois de entrevistas online realizadas entre 10 e 29 de julho, a 809 utilizadores de redes sociais residentes em Portugal continental, entre os 15 e os 64 anos.