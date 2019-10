Cillian Murphy: mais do que uns olhos azuis

Ator desde o final dos anos 90, retardou a primeira entrevista televisiva até 2010. Discretíssimo, nunca é notícia em tabloides (diz que não bebe, que só dorme com a mulher e que a passadeira vermelha é um desafio que não gosta de correr).Faz de galã e de vilão com a mesma mestria. A crítica chama-lhe "camaleão" quando não lhe chama coisas melhores. Em Peaky Blinders, é Tom Shelby, chefe de uma máfia na Birmingham pós-Primeira Guerra Mundial. Na vida, é um mistério.É que ele é um homem branco, jovem, hétero e europeu - mas até para os homens brancos, jovens, héteros e europeus, o mundo pode ser cruel.Cillian Murphy é protagonista da série Peaky Blinders, cuja quinta temporada se estreia esta semana na Netflix. A série, de 2013, é considerada uma das melhores e mais relevantes da atualidade (sendo já um fenómeno da cultura pop: Beckman lançou uma linha de roupa para homem a partir da sua estética; o treinador do Arsenal, Unai Emery, diz que a vê para treinar o inglês; Bowie era fã e quis uma canção sua na terceira temporada) e tem recebido todos os elogios. Um, contudo, repete-se: o feito à eletrizante representação do ator irlandês. Só que, aborrecido, Cillian já disse em entrevistas: "Não sou um ator irlandês, sou um ator que é irlandês."Na sala dos troféus que terá em casa, em Dublin (para onde regressou em 2017, com a mulher e os dois filhos, depois de 14 anos a viver em Londres), os galardões confirmam que é em casa que mais ganha: durante anos, recebeu muitos e bons prémios mas todos do seu país de origem. Se hoje é um ator global, nem sempre assim foi.Em 1976, nasceu em Douglas, no condado irlandês de Cork. Durante a infância, foi bom aluno, mas não se salvou de suspensões por mau comportamento - até ao dia em que percebeu que as confusões em que gostava de se meter não valiam as confusões em que estas o metiam.Filho de um funcionário do Departamento Irlandês de Educação e de uma professora de Francês, era o mais velho de quatro irmãos. Foi com um dos irmãos (tão fã dos Beatles e de Frank Zappa quanto ele) que se lançou nos palcos - só que da música e não do teatro. Com ele teve uma banda e foi com ele também que disse "não" a um contrato de cinco anos com a editora Acid Jazz Records.Mesmo achando que gostaria de fazer da arte a sua vida (na escola secundária já tinha provado o sabor da representação, numa disciplina de Expressão Dramática), entrou em Direito. Só que no final do primeiro ano, chumbou. Percebeu então que o problema não era não querer estudar mas não querer estudar aquilo. Por essa altura, terá também percebido que não era a música aquilo que mais queria, mas o teatro. Por via das dúvidas, fez uma audição - e a audição deu-lhe razão.Em 1996 fez a sua estreia em palco, numa peça de Enda Walsh chamada Disco Pigs. "Havia qualquer coisa nele - era incrivelmente enigmático, entrava numa sala e nós dizíamos ‘Meu Deus’. Não tinha nada a ver com aqueles olhos azuis de que toda a gente fala a toda a hora", contou Enda Walsh ao Herald Tribune. A peça, que estava programada para três semanas na terra natal de Cillian, fez uma digressão de dois anos pela Europa, Canadá e Austrália.Seguiram-se anos de teatro e uma ou outra aparição em televisão. Em 2001, mudou-se para Londres. Estando em Londres, estava mais perto de Hollywood. Não? Perguntem a Danny Boyle, que o quis no seu 28 Days Later. Ou a Colin Farrell, que partilhou set com ele em Intermission. E o que fez em Rapariga com Brinco de Pérola? Ou em Breakfast on Pluto, quando interpretou uma jovem transgénero (a revista Premiere colocou a sua interpretação na lista das melhores 24 de 2005, os Globos de Ouro nomearam-no para Melhor Ator em Musical ou Comédia).Mas foi com Batman Begins que Murphy mais se destacou. No papel de Dr. Jonathan Crane, o supervilão Scarecrow, o ator mostrou a sua versatilidade como nunca antes. Em troca, recebeu a nomeação para melhor vilão dos MTV Movie Awards 2006. "Cillian Murphy, que tem uma aparência angélica que pode ser sinistra, é um dos mais elegantes e sedutores monstros da atualidade", escreveu a The New Yorker.Se Hollywood nunca mais o perdeu de vista (seguiu-se Peacock, em que interpretou o papel de um drag - levando o The Washington Times a escrever que "Murphy estabeleceu um novo standard para performances sobre as questões de género; Inception, Tron e Red Lights), em 2013 a Netflix chamou-o (tendo-o libertado em 2017 para o filme Dunkirk).Hoje, Peaky Blinders vive dele - e os fãs já não conseguem viver sem ele. Infelizmente para quem o segue, Cillian Murphy não se deixa apanhar. Voltou a Dublin porque não precisa da ribalta, evita entrevistas porque acha o jornalismo de hoje pouco interessante e prefere fazer boas personagens a falar delas. Sobre a quinta temporada, levantou recentemente o véu: "Vamos perceber melhor o que vai na cabeça do Tommy." Antes assim - porque na dele é impossível entrar.