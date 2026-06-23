Depois do enorme entusiasmo gerado nas últimas edições, a Reese's volta a marcar presença no NOS Alive, reforçando a sua ligação a um dos maiores festivais de música do país. Com uma ativação divertida, interativa e cheia de sabor, a marca promete voltar a surpreender milhares de festivaleiros ao longo dos três dias do evento.
Conhecida pela combinação irresistível de chocolate e manteiga de amendoim, a Reese's leva novamente ao recinto a energia, a boa disposição e os momentos de partilha que fazem parte do ADN da marca. Os visitantes poderão participar em desafios, testar a sua sorte e
ganhar deliciosos chocolates Reese's, numa experiência criada para tornar ainda mais memoráveis os momentos entre concertos.
Depois do sucesso alcançado nos últimos anos, a presença da Reese's no NOS Alive já se tornou uma tradição para muitos festivaleiros. Afinal, há coisas que simplesmente combinam na perfeição: grandes artistas, amigos, boa música e Reese's. Por isso, a mensagem é clara: "NOS Alive sem Reese's, não vale!"
Este verão, a marca convida todos os fãs a encontrarem a ativação móvel no recinto e a viverem uma experiência cheia de sabor, diversão e boa energia, celebrando tudo aquilo que torna o NOS Alive um dos eventos mais aguardados do ano.
Porque há experiências que sabem melhor quando começam antes mesmo de entrar no recinto, a Reese's reforça a sua presença no NOS Alive com um passatempo nacional que convida os consumidores a viverem a experiência do festival. Até dia 5 de Julho, na compra mínima de 5€ em produtos Reese's, os participantes podem habilitar-se a ganhar bilhetes para o NOS Alive. Para participar, basta registar a prova de compra em www.reeseslevateaonosalive.pt e indicar 5 razões pelas quais acham merecer os bilhetes para ficar mais perto de marcar presença num dos maiores festivais de música do país, acompanhado pelo sabor inconfundível de Reese's.
Depois do sucesso dos últimos anos, Reese's volta ao NOS Alive para adoçar o maior palco do verão