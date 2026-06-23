Depois do sucesso dos últimos anos, Reese's volta ao NOS Alive para adoçar o maior palco do verão

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Depois do enorme entusiasmo gerado nas últimas edições, a Reese's volta a marcar presença no NOS Alive, reforçando a sua ligação a um dos maiores festivais de música do país. Com uma ativação divertida, interativa e cheia de sabor, a marca promete voltar a surpreender milhares de festivaleiros ao longo dos três dias do evento.

Conhecida pela combinação irresistível de chocolate e manteiga de amendoim, a Reese's leva novamente ao recinto a energia, a boa disposição e os momentos de partilha que fazem parte do ADN da marca. Os visitantes poderão participar em desafios, testar a sua sorte e

ganhar deliciosos chocolates Reese's, numa experiência criada para tornar ainda mais memoráveis os momentos entre concertos.

Depois do sucesso alcançado nos últimos anos, a presença da Reese's no NOS Alive já se tornou uma tradição para muitos festivaleiros. Afinal, há coisas que simplesmente combinam na perfeição: grandes artistas, amigos, boa música e Reese's. Por isso, a mensagem é clara: "NOS Alive sem Reese's, não vale!"

Este verão, a marca convida todos os fãs a encontrarem a ativação móvel no recinto e a viverem uma experiência cheia de sabor, diversão e boa energia, celebrando tudo aquilo que torna o NOS Alive um dos eventos mais aguardados do ano.

Porque há experiências que sabem melhor quando começam antes mesmo de entrar no recinto, a Reese's reforça a sua presença no NOS Alive com um passatempo nacional que convida os consumidores a viverem a experiência do festival. Até dia 5 de Julho, na compra mínima de 5€ em produtos Reese's, os participantes podem habilitar-se a ganhar bilhetes para o NOS Alive. Para participar, basta registar a prova de compra em www.reeseslevateaonosalive.pt e indicar 5 razões pelas quais acham merecer os bilhetes para ficar mais perto de marcar presença num dos maiores festivais de música do país, acompanhado pelo sabor inconfundível de Reese's.