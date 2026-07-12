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"Eletrizante" e "nostálgico": no regresso dos Buraka Som Sistema no NOS Alive, ninguém parou de dançar

O grupo atuou pela primeira vez depois de uma pausa de dez anos. Recordaram os êxitos e convidaram Petty e Deize Trigona a juntar-se a eles.

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Edição de 7 a 13 de julho
Marta Rodrigues 12 de julho de 2026 às 12:35
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Ainda nada acontecia em palco e já se ouvia o “wege wege” de quem esperava ansiosamente na plateia, uma impaciência talhada por dez anos de saudades. Estava prestes a acontecer o grande regresso dos Buraka Som Sistema, a fechar em catarse o NOS Alive 2026, um palco que afigurar-se-ia pequeno para a banda. Não se resumiria, porém, a uma reunião do grupo: seria uma celebração coletiva em que a geração que cresceu com Blaya, Kalaf, Branko, Riot e Conductor se preparava para voltar atrás no tempo.

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