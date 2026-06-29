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Portugal vulnerável: a maioria das casas continua sem seguro para sismos

Raquel Lito
Raquel Lito 07:00
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Só 19% dos imóveis tem cobertura para fenómenos sísmicos, um dado que revela falta de "literacia". A Associação Portuguesa de Seguradores e a DECO PROteste explicam à SÁBADO como agir.

No rescaldo do sismo que abalou a Venezuela, volta a surgir a questão de saber quantas casas em Portugal estão protegidas por seguros que cobrem este tipo de fenómeno. Os números continuam longe do desejável, tendo em conta a vulnerabilidade do País. "As estimativas disponíveis indicam que apenas 19% das habitações têm seguro com cobertura de risco sísmico, o que revela um nível de proteção reduzido", afirma à SÁBADO fonte oficial da Associação Portuguesa de Seguradores (APS), em resposta por escrito.

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