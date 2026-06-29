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Violência doméstica sobre crianças: "Mediatismo de outros casos pode influnciar agressores"

Luana Augusto
Luana Augusto 07:00
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Em apenas uma semana registaram-se dois casos de crianças que morreram em contexto de violência doméstica. Ambas estavam sinalizadas pela CPCJ, que não conseguiu evitar o desfecho. À SÁBADO, a psicóloga Melanie Tavares esclarece os sinais a que a população deve estar atenta e como agir.

Dois casos de crianças mortas em apenas uma semana em contexto de violência doméstica pode não ser coincidência. Sabemos hoje que no caso de incendiários obcecados pelo fogo, por exemplo, o mediatismo pode gerar o chamado "efeito de contágio" e no caso de violência doméstica o cenário não é diferente.

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Tópicos Violência Doméstica violência Violência Domésticas Crianças a Crime Lara Valpaços
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