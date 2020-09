Porque é que a Liga dos Animais Fantásticos é uma desilusão?

Híbrido em downgrade do Robots (2005) de Carlos Saldanha e Chris Wedge com as diatribes antropomórficas de Madagáscar (2005), Liga dos Animais é mais uma tentativa do alemão Reinhard Klooss de aceder à primeira liga do cinema animado.Falta orçamento ao mais recente filme do director desse já medíocre Animais Unidos Jamais Serão Vencidos (2010) - apesar de contribuições da China Film e da Netflix - para rivalizar com os triunfos de Pixar, Dreamworks ou Fox, mas falta sobretudo humor, empatia e minúcia na composição das personagens, esses inevitáveis bichos fofinhos dispostos a desafiar humanos e tecnologia.Roger, um vira-lata, alia-se aos animais de estimação da classe média/alta de uma cidade modernista pejada de robôs (há um terno autómato descontinuado que se lhes juntará na liça) após o presidente da câmara ordenar a retirada de todos os seres vivos.As peripécias sucedem-se numa obediência canina, e o mais curioso do conjunto é Ronaldo, um cão italo-americano cheio de mimo que julga ser o centro do Universo enquanto exibe os abdominais...Veja o trailer:

Liga dos Animais Fantásticos

Animação

Alemanha/China

89m x M/6

De Reinhard Klooss

Nota: uma estrela