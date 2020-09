A Monstra volta a Lisboa

A pandemia trocou as voltas à cultura mas a cultura está a dar a volta por cima. Depois do adiamento do Monstra e de uma edição online em maio (em que foram exibidas as curtas-metragens em competição), o festival volta a várias salas de Lisboa até 10 de outubro.



Em comunicda o diretor artístico do festival, Fernando Galrito, considera que a realização do evento, com a reposição de uma parte significativa do programa inicial, é "um ato de resistência".



A sessão de abertura vai realizar-se na Sala Manoel Oliveira do Cinema São Jorge, hoje, às 2130, com quatro estreias mundiais: The Monkey, a nova curta-metragem da produtora portuguesa Sardinha em Lata, realizada por Lorenzo Degl’Innocenti e Xosé Zapata; Setembro, de Ricardo Mata, sobre a cidade de Lisboa; Katalog of Flaws, filme canadiano realizado por Marv Newland, com banda sonora dos Dead Combo; e The One-Minute Memoir, da norte-americana Joan Gratz.



Nesta cerimónia será ainda entregue o prémio SPA / Vasco Granja aos realizadores Regina Pessoa e Alexandre Siqueira, que venceram a competição na edição Monstra em Casa com os filmes Tio Tomás, a Contabilidade dos Dias e Purpleboy.



Depois, de 1 a 7 de outubro, no Cinema City Alvalade, terá lugar a competição de longas-metragens, que conta com 7 filmes internacionais. E nesta edição está também programada uma retrospetiva, com a exibição de alguns dos melhores filmes que já passaram pelo festival. Para conhecer toda a programação, pode e deve consultar o site oficial do festival, em https://monstrafestival.com/.