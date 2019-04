Bilhetes começam a ser vendidos esta sexta-feira, com um limite de quatro por pessoa.

Os Pixies regressam a Portugal a 25 de outubro para um concerto no Campo Pequeno, em Lisboa. A digressão marca o regresso da banda aos palcos depois de uma pausa de dois anos e servirá para apresentar o novo albúm que vai ser editado em setembro.



Os bilhetes vão ser colocados à venda esta sexta-feira, com preços entre os 35 e os 45 euros. A compra está limitada a um máximo de quatro entradas por pessoa.



A última vez que a banda esteve em Portugal foi em 2016, quando aturou no Coliseu do Porto e no festival NOS Alive. Esta digressão vai passar por 33 cidades e 16 países europeus.