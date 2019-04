Cäcilie Albrecht, viúva de um dos cofundadores da cadeia de supermercados, proibiu a nora e netos de participarem nos negócios da empresa.

A viúva de um dos cofundadores da cadeia de supermercado Aldi provocou um tumulto familiar com a leitura do seu testamento, no qual exclui a nora e cinco netos de tomarem decisões na companhia. Cäcilie Albrecht, conhecida como grande dame do Aldi ou simplesmente Cilly, acusa a viúva do seu filho, Babette, e os seus cinco netos provenientes desse casamento, de esbanjarem o dinheiro e de não seguirem a filosofia frugal da empresa ao gastarem milhões de fundos da companhia para financiar os estilos de vida luxuosos.

No testamento, Albrecht denuncia que a viúva do seu filho Berthold e os cinco filhos adultos usaram erradamente mais de 100 milhões de euros da fundação Jakobus e que dificultaram decisões vitais do Aldi. No documento ouvido no tribunal de Essen em fevereiro, mas apenas tornado público esta semana através do jornal Bild am Sonntag, a grande dame reiterou que a nora e filhos não teriam qualquer papel futuro no Aldi.

"Com este documento assumo a responsabilidade de preservar a filosofia da nossa família que serve para o consórcio do Aldi Nord e para nutrir isto, ao mesmo tempo que pomos de parte o auto-interesse e praticamos uma forma de vida abstémia e moderada", escreveu Cäcilie Albrecht.

A viúva de Theo Albrecht, cofundador do Aldi, acrescentou que o próprio filho Berthold já tinha demonstrado preocupação com os gastos da esposa e filhos. "O próprio Berthold quando era vivo tinha dúvidas consideráveis sobre a competência dos seus filhos para respeitarem o trabalho da vida do meu marido - quem, com o meu apoio, construiu o consórcio Aldi Nord -, e para servirem com consideração e responsabilidade os milhares de empregados do mesmo".

Babette Albrecht tem sido afastada por membros da família por aparentar exibir a sua fortuna, ao comprar obras de arte e carros antigos, e por aparecer em eventos sociais com figuras públicas.

Cäcilie Albrecht foi casada com Theo e morreu com 92 anos em novembro de 2018, mantendo sempre um papel ativo na empresa alemã. Juntamente com o marido e o irmão deste, Karl, começaram por construir uma mercearia modesta gerida pela mãe dos irmãos em Essen, no ano de 1946, que deu início a uma das melhores histórias de poder económico na Alemanha pós-guerra.

Theo morreu em 2014, seguido de Karl quatro anos depois.

Para preservar a companhia de controlo hostil, esta foi dividida rapidamente em três frentes separadas. Em 1960, o Aldi – abreviação de Albrecht Diskont - separou em duas partes: o Aldi Nord e o Aldi Süd, com o valor conjunto de dez biliões e com 10 mil lojas espalhadas pelo mundo. O Aldi ficou assim gerido pela fundação Markus, que tem 61% das ações do Aldi Nord, e duas mais pequenas que gerem 15% da empresa: Lukas, que é presidida por Theo, filho de Cäcilie Albrecht, e a Jakobus, que era liderada por Berthold até à sua morte em 2012.

No testamento, Cilly escreveu que apenas o pensamento de ver os filhos de Berthold a tratarem a fundação Markus da mesma forma que fizeram com a Jakobus a enchia "de uma profunda tristeza e preocupação".