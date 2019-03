Tanto o sistema operativo Android como o iOS incluem opções para limitar o tempo que passa à procura do telemóvel.

Quantas vezes lhe aconteceu perder o telemóvel enquanto este se encontrava em silêncio? E perder imenso tempo à procura dele? Contudo, há métodos para evitar virar a casa ao contrário até descobrir onde o deixou - já para acabar com esses esquecimentos, é mais difícil.



Tanto o sistema Android como o iOS (do iPhone) têm opções para detetar o telemóvel quando o pensa perdido, e não foi mesmo roubado. Para o conseguir localizar, o aparelho tem que estar ligado e com rede. Se estiver desligado, em modo avião ou sem rede, não o conseguirá encontrar facilmente.



Se enquanto está a ler este texto tem o seu telemóvel Android na mão, ou ao lado, vá a Definições, Segurança e Localização e ative o acesso à localização pelo Google. Se já o perdeu, eis o que tem que fazer:

1) Colocar no seu browser de Internet https://www.google.com/android/find .

2) Inicie a sua sessão no Gmail.

3) Vai conseguir ver todos os dispositivos associados à conta. Selecione o seu telemóvel.

4) Depois carregue em Reproduzir som (verá ainda as opções bloquear telemóvel, apagar tudo o que está lá dentro ou terminar a sessão) e o seu telemóvel vai começar a soar. O som vai ouvir-se durante pelo menos cinco minutos.



Se tiver um iPhone, eis os passos a seguir:

1) Digite no seu browser de Internet este endereço: https://www.icloud.com/#find .

2) Introduza as credenciais com que costuma entrar na App Store.

3) Nessa altura, surge-lhe um mapa que mostra todos os dispositivos associados à sua conta. Selecione o seu telemóvel e na parte superior direita do ecrã, escolha Reproduzir som (vão surgir ainda as escolhas Modo Perdido, que bloqueia o iPhone; e apagar todo o conteúdo).

4) Se escolher Reproduzir som, o telemóvel começará a vibrar e a tocar.