Foi apenas aos 66 anos que Jo Cameron descobriu a origem de algumas das suas características especiais: não precisar de anestesia no dentista, só perceber que estava a queimar a mão pelo cheiro da pele queimada, cicatrizar ultrarrápido, não sentir quase dores num pulso partido ou ser tolerante ao picante mais forte.

A resposta, conta o ABC, surgiu depois de se submeter a duas complicadas e dolorosas operações ortopédicas no Hospital Raigmore de Inverness, na Escócia – e quando surpreendeu os médicos ao necessitar apenas de um paracetamol, enquanto os outros doentes são medicados com morfina.

A unidade de dor da unidade hospitalar decidiu analisar o caso de Jo e começaram por analisar o seu historial médico, que confirmava o percurso cheio de acidentes e uma avançada artrites que não era tratada com analgésicos.

Com a ajuda de geneticistas das universidades de Oxford (Reino Unido) e Calgary (Canadá), os investigadores descobriram que Jo tem uma dupla mutação – até agora desconhecida – do FAAH. Este gene faz parte do sistema endocanabinoide, fundamental nas sensações de dor, estados de ânimo e na memória.

É esta dupla mutação que explica, de acordo com o mesmo jornal, que Jo - atualmente com 71 anos - seja uma mulher tranquila, que não sabe o que é a ansiedade ou o pânico, nem sequer em situações de grande perigo, como quando sofreu um grave acidente de trânsito. Ainda assim, a mutação não traz apenas aspetos positivos e Jo sofre de algumas falhas de memória.

O caso de Jo Cameron, explicou James Cox, um dos investigadores do caso, vai permitir desenvolver novos tratamentos para um número elevado de problemas de saúde, "como a dor crónica, a ansiedade, o stress pós-traumático e a cura de úlceras ou feridas". Um em cada dois pacientes que passa por uma sala de operações sente dor entre moderada e intensa. Este gene pode ajudar a mudar não apenas a questão da dor, mas também a melhor a cicatrização.