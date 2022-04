Pedro Caldeira Júnior: 'Não sou socialite, sou um networker'

A apanhar sol em Capri, a jantar no Ritz Paris, no Novikov de Londres ou no JNcQUOI de Lisboa, a esquiar em Gstaad, na Suíça, ou em festas com amigos no Dubai, em Beirute, Roma ou Madrid – foi assim a vida de Pedro Caldeira nas últimas semanas. O filho do mais famoso corretor português da Bolsa (com o mesmo nome) dos anos 80 e 90 – preso nos Estados Unidos por alegados crimes de burla e abuso de confiança e mais tarde ilibado – vive em trânsito pela Europa. E passa o ano a viajar porque tem amigos por todo o mundo, dos Estados Unidos ao Médio Oriente.