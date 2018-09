Patrícia Mamona revelou que durante a madrugada de hoje ela e os seus amigos negros foram tratados "de maneira diferente" apesar de estarem "bem vestidos", tendo-lhes sido negada a entrada no espaço de diversão nocturna.A atleta confessou que ela e os seus amigos se foram embora e tentou acalmar os ânimos. "Tenho uma época desportiva muito difícil pela frente, e é isso que tenho que me focar. Aprender a lidar com as situações que aparecem por mais difícil que sejam, o caminho é em frente, tudo isto é uma lição de vida. Vamos a dar a volta por cima e deixar bem claro aos meus amigos estrangeiros que nós Portugueses sabemos SIM tratar bem das pessoas, e não é só porque alguém que estava de mau humor não os deixou divertir uma noite numa discoteca que temos que voltar para casa tristes... há outros sítios para ir e para a próxima isto já não acontece. Foi apenas um segurança que não deixou entrar... amanhã o outro deixa!", escreveu.O Lux Frágil já reagiu à polémica, garantindo que vai averiguar a situação.