A Odisseia de Diamantino no arranque do Queer Lisboa

O tema central são os problemas relacionados com a sida, concentrados no ciclo O Vírus-Cinema: Cinema Queer e VIH-Sida. A programação reflecte ainda um olhar sobre temas como as migrações, as drogas ou as novas realidades virtuais e clássicos da descoberta da sexualidade, o feminismo e a história da cultura queer.



Queer Lisboa

Cinema São Jorge e Cinemateca

14 a 22/9, • de €3,20 a €4

O Queer Lisboa abre esta sexta, 14, às 21h, no São Jorge com a exibição de Diamantino, de Gabriel Abrantes e Daniel Schmidt. Depois de em Maio ter sido galardoado com o Grande Prémio na Semana da Crítica, no Festival de Cannes, e de, em Julho, ter inaugurado o Festival de Curtas de Vila do Conde, o filme tem agora a sua estreia lisboeta. Com Carloto Cotta, Anabela Moreira e Margarida Moreira nos principais papéis, Diamantino não aparece, contudo, entre as oito longas-metragens em competição.Nesse grupo só entram filmes que nunca foram exibidos em Portugal, como Marylin (São Jorge, no dia 20, 22h), descrito por Nuno Galopim, na apresentação à imprensa da programação, como "um dos grandes filmes que vamos ver este ano, e não só no Queer".Centrado na personagem de um rapaz brasileiro forçado a reprimir os seus sentimentos, Marylin é um dos mais de 100 filmes provenientes de 32 países que o festival vai exibir nas suas competições (de longas, de curtas, de documentários, de queer art) e secções não competitivas, como a Panorama ou a Hard Nights.