O que há para ver na rentrée teatral

Strindberg e Shakespeare não são os únicos clássicos desta rentrée: a dominar o fim-de-semana de Entrada Livre - festa de início de temporada, com várias estreias de entrada grátis, que o Teatro D. Maria II, em Lisboa, oferece anualmente, desde que Tiago Rodrigues o dirige - está À Espera de Godot, peça maior do irlandês Samuel Beckett (reconhecido pioneiro do teatro do absurdo distinguido com o Nobel da Literatura em 1969), numa encenação "livre" de David Pereira Bastos, que também a interpreta, ao lado de Bruno Simão, Miguel Moreira e Rui M. Silva. Teatro, original de Pascal Rambert com lançamento em livro a coincidir com a estreia em palco, é outra das apostas do evento, juntando Beatriz Batarda, Rui Mendes, Cirila Bossuet, João Grosso, Lúcia Maria e um trio de crianças às voltas com memórias reais de actores portugueses, transformadas numa "peça em loop, para ouvir como uma canção".



Um espectáculo para os meus filhos, de Rui Pina Coelho (sábado e domingo, 11h), um concerto dos Clã (sábado, 22h), e Perigo Feliz, inédito de Tiago Rodrigues escrito para o projecto École de Maitres (domingo, 19h) são outros momentos a não perder no edifício do Rossio, onde em Novembro estreará a nova (e muito aguardada) criação do Teatro Praga: Worst Of, sobre "o crónico atraso da dramaturgia portuguesa" em relação ao resto do mundo.



Ainda em Lisboa, recomenda-se - no Teatro do Bairro de 13 a 23 de Setembro - Que Ainda Alguém Nos Invente, peça inspirada na vida (real) da Rainha Njinga Mbandi, heroína angolana, com encenação de Paula Diogo, e - no Tivoli BBVA, também até 23 e bem menos sério - O Pior Espectáculo do Mundo, dos mestres da comédia de improviso, Commedia a la Carte. É preciso esperar até dia 19 para a estreia do que se espera ser o musical da temporada: no Casino Estoril, Grease terá Diogo Morgado no papel que deu fama a Travolta. Prepare-se.

Diogo Infante admite que não há receitas infalíveis para o sucesso, porque há um lado imprevisível no público, que não é possível antecipar. No entanto, acredita que "juntar um bom texto, de um autor de referência, e actores que as pessoas conhecem e gostam de (re)ver em palco" é meio caminho andado para encher o teatro lisboeta que actualmente dirige: o Trindade.Começa agora a primeira temporada de sua responsabilidade, com a sala principal a arriscar num formato popular e numa carreira mais longa do que é costume em Portugal: A Pior Comédia do Mundo, êxito da Broadway com assinatura de Michael Frayn, ambientado nos bastidores de um espectáculo, fica em cena até 27 de Janeiro, juntando humor, música e um elenco liderado por Elsa Galvão, Jorge Mourato e José Pedro Gomes. Para quem prefere mais erudição, há alternativa na sala-estúdio, até 7 de Outubro, com Sofia Marques, Ivo Canelas e Paulo Pinto no triângulo amoroso que August Strindberg, referência do realismo sueco, engendrou há 130 anos.Ali perto, no São Luiz, o arranque faz-se com Timão de Atenas, a peça de Shakespeare que Nuno Cardoso encenou (em jeito pós-moderno) no Porto, na última temporada, e agora desce a Lisboa, já dia 13, pouco antes de o Porto assistir à estreia, no Teatro Nacional de São João, de Otelo, do mesmo autor, porventura o dramaturgo mais famoso do mundo, a 28 de Setembro (antes, a 22, começa uma oficina em torno da peça).