Paulo Furtado volta a dar música a espectáculo do TEP

ESTRO/WATTS – Poesia da idade do Rock é a terceira colaboração entre o ator e encenador Gonçalo Amorim e o músico Paulo Furtado e estreia esta sexta feira, 6 de novembro, às 19h30, no Teatro Rivoli, no Porto, onde permanece até dia 8. A sessão de sábado é às 19h30 e a de domingo às 17h.Esta nova criação do Teatro Experimental do Porto (TEP), inspirada na obra Estro in Watts, de João Menezes, e com música original de Paulo Furtado, é, de acordo com Gonçalo Amorim, diretor artístico da companhia, "um espetáculo de palavra e música em que se resgata às melodias a qualidade poética da palavra associada à idade do rock de 1957 a 1980"."Literalmente herdeiros da poesia beat (é famoso o fascínio de Allen Ginsberg por Bob Dylan), estes poetas do rock ganharam, com a atribuição do Prémio Nobel da Literatura a Bob Dylan, um novo fulgor literário. O público poderá ouvir, praticamente pela primeira vez, estas palavras em português, numa valorização da palavra que não desiste da relação umbigal que ela tem com a amplificação eléctrica do som", acrescenta o encenador.Com bilhetes a €9 e outra sessão já agendada, para 11 de dezembro no Convento de São Francisco, em Coimbra, a peça é interpretada por Ana Brandão, Diana Narciso, Filipe Rocha, Hugo Inácio, Íris Cayatte, Pedro Almendra, Pedro Galiza e Susie Filipe.